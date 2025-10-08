Brutte notizie per il Napoli stop per Lobotka e Politano
Tempo di lettura: 2 minuti Due stop lunghi per Lobotka e Politano dopo gli infortuni subiti nel match contro il Genoa sono stati diagnosticati oggi un fastidio al flessore della coscia destra per lo slovacco e una lesione distrattiva al gluteo destro per l’esterno. Più grave la situazione di Lobotka che ha subito una della lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, un infortunio muscolare per cui il regista slovacco dovrebbe stare fermo per circa un mese, saltando quindi tutto il tunnel di partite ogni tre giorni del club azzurro tra campionato e Champions. Lobotka al momento sembra che sarà out per i match contro Torino, PSV Eindhoven, Inter, Lecce, Como, Eintracht Francoforte e Bologna e potrebbe tornare in campo solo dopo la prossima sosta delle nazionali, contro l’Atalanta il 22 novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
