Brutte notizie nel weekend di Canale 5 | le amate soap turche cedono il pomeriggio ad Amici e Verissimo

Il weekend di Canale 5 si prepara a cambiare volto e, purtroppo per gli appassionati di serie turche, la notizia non è delle migliori. Le amatissime soap come La forza di una donna e Forbidden Fruit perderanno lo spazio pomeridiano della domenica, lasciando campo libero ai talk show e ai programmi di intrattenimento. Una scelta che segna la fine del “weekend turco” su Mediaset, almeno per ora, e che ha già fatto esplodere il malcontento tra i fan. La decisione, secondo quanto trapela dai palinsesti autunnali, sarebbe legata alla volontà di rafforzare i programmi di approfondimento e varietà, che garantiscono maggiore interazione con l’attualità e un pubblico più trasversale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it