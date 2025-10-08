Brutte notizie nel weekend di Canale 5 | le amate soap turche cedono il pomeriggio ad Amici e Verissimo
Il weekend di Canale 5 si prepara a cambiare volto e, purtroppo per gli appassionati di serie turche, la notizia non è delle migliori. Le amatissime soap come La forza di una donna e Forbidden Fruit perderanno lo spazio pomeridiano della domenica, lasciando campo libero ai talk show e ai programmi di intrattenimento. Una scelta che segna la fine del “weekend turco” su Mediaset, almeno per ora, e che ha già fatto esplodere il malcontento tra i fan. La decisione, secondo quanto trapela dai palinsesti autunnali, sarebbe legata alla volontà di rafforzare i programmi di approfondimento e varietà, che garantiscono maggiore interazione con l’attualità e un pubblico più trasversale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: brutte - notizie
WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio
Krypto, il cane di superman, ha brutte notizie in un comic sorprendente
Lookman, brutte notizie per l’Inter: inserimento improvviso e offerta lampo
Brutte notizie per #Conte: c'è lesione per #Lobotka e #Politano. Entrambi i giocatori in forte dubbio per l'Inter - X Vai su X
Brutte notizie per Runjaic e per i fantallenatori. Kristensen sarà costretto a restare fermo per le prossime settimane Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie Digitale Terrestre: un canale amatissimo oggi cancellato - Nel grande elenco dei canali del digitale terrestre ci sono cambiamenti in corso anche in questi giorni: questo canale si è spento ... Si legge su videogiochi.com