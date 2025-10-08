Bruscolotti sullo scudetto | Milan favorito Napoli e Roma in corsa sull’Inter invece…

Inter News 24 Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha analizzato attentamente la lotta per il tricolore senza citare l’Inter: le parole. Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto ai microfoni di Radio Marte. Secondo l’ex difensore, il Milan parte leggermente favorito, anche grazie all’assenza di impegni in Champions League, come già accaduto nella stagione precedente con Conte. «Il Napoli c’è anche perché ha vinto soffrendo alcune partite e non dominando, e questo per me è un segnale positivo: prima o poi la squadra troverà la quadra giusta e tutti risponderanno al meglio», ha spiegato Bruscolotti. 🔗 Leggi su Internews24.com

