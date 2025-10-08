Bruscolotti sullo scudetto | Milan favorito Napoli e Roma in corsa sull’Inter invece…

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha analizzato attentamente la lotta per il tricolore senza citare l’Inter: le parole. Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto ai microfoni di Radio Marte. Secondo l’ex difensore, il Milan parte leggermente favorito, anche grazie all’assenza di impegni in Champions League, come già accaduto nella stagione precedente con Conte. «Il Napoli c’è anche perché ha vinto soffrendo alcune partite e non dominando, e questo per me è un segnale positivo: prima o poi la squadra troverà la quadra giusta e tutti risponderanno al meglio», ha spiegato Bruscolotti. 🔗 Leggi su Internews24.com

bruscolotti sullo scudetto milan favorito napoli e roma in corsa sull8217inter invece8230

© Internews24.com - Bruscolotti sullo scudetto: «Milan favorito, Napoli e Roma in corsa, sull’Inter invece…»

In questa notizia si parla di: bruscolotti - scudetto

bruscolotti scudetto milan favoritoBruscolotti: “Scudetto? La Roma dirà la sua col Napoli, ma Milan favorito” - Le parole dell'ex capitano del Napoli a proposito delle squadre che competeranno per il tricolore tra cui non menziona l'Inter ... Da msn.com

bruscolotti scudetto milan favoritoBruscolotti: "La stagione del Napoli può essere positiva e di nuovo vincente, c'è un segnale" - “Ho grandi ricordi delle sfide tra Roma e Napoli, quando nel 1989 eravamo insieme in testa alla classifica o ancora prima nei primi anni ’80 con Krol in azzurro. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bruscolotti Scudetto Milan Favorito