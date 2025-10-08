Bruscolotti sullo scudetto | Milan favorito Napoli e Roma in corsa sull’Inter invece…
Inter News 24 Bruscolotti, ex capitano azzurro, ha analizzato attentamente la lotta per il tricolore senza citare l’Inter: le parole. Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto ai microfoni di Radio Marte. Secondo l’ex difensore, il Milan parte leggermente favorito, anche grazie all’assenza di impegni in Champions League, come già accaduto nella stagione precedente con Conte. «Il Napoli c’è anche perché ha vinto soffrendo alcune partite e non dominando, e questo per me è un segnale positivo: prima o poi la squadra troverà la quadra giusta e tutti risponderanno al meglio», ha spiegato Bruscolotti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bruscolotti - scudetto
Massimo Bonanni sulla Roma: “12 punti, testa della classifica con Milan e Napoli! La squadra cresce e gioca ancora un calcio non totalmente alla Gasperini, ma è compatta e sa cosa vuole. Non lotterà per lo scudetto, ma è nel lotto delle prime quattro”. Ch - facebook.com Vai su Facebook
Bruscolotti: “Scudetto? La Roma dirà la sua col Napoli, ma Milan favorito” - Le parole dell'ex capitano del Napoli a proposito delle squadre che competeranno per il tricolore tra cui non menziona l'Inter ... Da msn.com
Bruscolotti: "La stagione del Napoli può essere positiva e di nuovo vincente, c'è un segnale" - “Ho grandi ricordi delle sfide tra Roma e Napoli, quando nel 1989 eravamo insieme in testa alla classifica o ancora prima nei primi anni ’80 con Krol in azzurro. Lo riporta msn.com