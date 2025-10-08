Brucia l' auto di una 26enne e il compagno ascia alla mano tenta di scagliarsi contro le vetture posteggiate | denunciato
Brucia l'auto, una Fiat Sedici, di una ventiseienne. Il compagno, su tutte le furie, accorrendo con un'ascia in mano, tenta di scagliarsi contro le macchine lasciate parcheggiate a poca distanza dalla Fiat. A bloccare l'uomo, scongiurando il danneggiamento, sono stati i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: brucia - auto
Roma, brucia un’auto della polizia e si allontana senza fretta: le immagini delle telecamere lo inchiodano | VIDEO
Brucia l’auto di un 24enne, è stato un avvertimento? Aperta un’inchiesta
Incidente stradale a Castellamonte: auto ibrida brucia mentre è in marcia, i vigili del fuoco spengono l'incendio
Incendio in un’azienda tessile: bruciate cinque auto e un container Tanti roghi in una sola giornata nei territori di Suni, Sindia, Borore e Macomer - facebook.com Vai su Facebook