Brucia l' auto di una 26enne e il compagno ascia alla mano tenta di scagliarsi contro le vetture posteggiate | denunciato

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brucia l'auto, una Fiat Sedici, di una ventiseienne. Il compagno, su tutte le furie, accorrendo con un'ascia in mano, tenta di scagliarsi contro le macchine lasciate parcheggiate a poca distanza dalla Fiat. A bloccare l'uomo, scongiurando il danneggiamento, sono stati i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: brucia - auto

