Brividi Fortitudo servono due supplementari per battere l’Urania Milano

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 8 ottobre 2025 – Scongiurato il sinistro alla caviglia di capitan Fantinelli dopo la torsione di domenica (che in casa biancoblù avrebbero preso con una sarcastica risata vista l’infermeria sempre piena da giugno 2024), la Fortitudo conquista rocambolescamente 103-108 dopo due tempi supplementari il PalaFacchetti di Treviglio contro l’ Urania Milano nel primo infrasettimanale del campionato di A2 e centra così la terza vittoria consecutiva dopo il ko all’esordio contro Roseto. Domenica alle 18 si torna al PalaDozza per l’attesa sfida contro Pesaro, valevole per la quinta giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

brividi fortitudo servono due supplementari per battere l8217urania milano

© Sport.quotidiano.net - Brividi Fortitudo, servono due supplementari per battere l’Urania Milano

In questa notizia si parla di: brividi - fortitudo

brividi fortitudo servono dueBrividi Fortitudo, servono due supplementari per battere l’Urania Milano -  Domenica alle 18 si torna al PalaDozza per l’attesa sfida contro Pesaro ... Si legge su sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Brividi Fortitudo Servono Due