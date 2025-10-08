Brescia Sposi | la fiera dedicata al matrimonio

Bresciatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 e 12 ottobre 2025 torna Brescia Sposi, la fiera che da anni rappresenta il punto di riferimento per tutte le coppie che stanno pianificando il loro matrimonio. L’edizione autunnale si svolgerà nella prestigiosa cornice del Museo Mille Miglia, trasformandolo per un intero weekend nel luogo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brescia - sposi

brescia sposi fiera dedicataTutto pronto a Bussolengo per la fiera “Sposi Oggi” - Torna a Bussolengo "Sposi Oggi" che celebra la sua seconda edizione e si prepara ad accogliere le coppie che pianificano il matrimonio ... Secondo veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Brescia Sposi Fiera Dedicata