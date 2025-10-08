Brescia 8 ottobre 2025 – Interrogatorio di convalida oggi, mercoledì 8 ottobre, per Amalia Levacovich, 59 anni – conosciuta come la “regina” dei Sinti di Pistoia – e il nipote sedicenne, fermati nei giorni scorsi con l'accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione illegale e porto abusivo di armi e di minacce. I due, rispettivamente madre e figlio di Dolores Dori, la 43enne di casa a Camponogara (Venezia) uccisa giovedì sera al culmine di una faida familiare nel campo nomadi di Lonato, sono comparsi davanti ai gip di Brescia. Omicidio al campo nomadi di Lovato: madre e figlio di Dolores Dori torchiati dagli inquirenti Il progetto di vendetta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia omicidio Dolores Dori, il nipote e la madre della “Regina dei Sinti” restano in silenzio davanti al giudice