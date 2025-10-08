Brescia omicidio Dolores Dori il nipote e la madre della Regina dei Sinti restano in silenzio davanti al giudice
Brescia 8 ottobre 2025 – Interrogatorio di convalida oggi, mercoledì 8 ottobre, per Amalia Levacovich, 59 anni – conosciuta come la “regina” dei Sinti di Pistoia – e il nipote sedicenne, fermati nei giorni scorsi con l'accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione illegale e porto abusivo di armi e di minacce. I due, rispettivamente madre e figlio di Dolores Dori, la 43enne di casa a Camponogara (Venezia) uccisa giovedì sera al culmine di una faida familiare nel campo nomadi di Lonato, sono comparsi davanti ai gip di Brescia. Omicidio al campo nomadi di Lovato: madre e figlio di Dolores Dori torchiati dagli inquirenti Il progetto di vendetta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brescia - omicidio
Brescia, dichiarato semi infermo di mente e condannato a 22 anni per omicidio: “Mi ha spinto il diavolo”
Aldo Donegani e Luisa De Leo, 20 anni fa l'orrore a Brescia. L'omicidio senza movente, il nipote 'solitario', il modus operandi alla Dexter
Brescia, sparatoria nel campo nomadi: fermati madre e figlio della donna uccisa per tentato omicidio
Omicidio Bozzoli, il 13 novembre torna in aula Oscar Maggi | Giornale di Brescia - X Vai su X
Operazione della Guardia di Finanza di Brescia: otto arresti per tentato omicidio, droga e frodi fiscali La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un’operazione coordinata dalla DDA che ha portato a otto misure cautelari per tentato omicidio, traffico di drog - facebook.com Vai su Facebook
Brescia omicidio Dolores Dori, il nipote e la madre della “Regina dei Sinti” restano in silenzio davanti al giudice - Interrogatorio in carcere per Amalia Levacovich, 59 anni, e per il minorenne coinvolti nella sparatoria costata la vita alla 44enne. Riporta ilgiorno.it
Svolta choc dell'omicidio Dolores Dori: fermati la madre e il figlio 16enne. E spunta il video della sparatoria nel campo rom - La donna era stata scaricata davanti all'ospedale di Desenzano del Garda con tre ferite d'arma da fuoco. Si legge su ilgiornale.it