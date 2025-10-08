Brescia | musica da bere 2025

8 ott 2025

Meno like più live! Sabato 11 ottobre ti aspettiamo alla serata finale di Musica da Bere 2025, la rassegna alla ricerca dei migliori artisti emergenti del panorama italiano. Una serata all'insegna della musica dal vivo, un'occasione per scoprire nuovi talenti e farsi un pieno di musica di qualità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

