Brescia | musica da bere 2025
Meno like più live! Sabato 11 ottobre ti aspettiamo alla serata finale di Musica da Bere 2025, la rassegna alla ricerca dei migliori artisti emergenti del panorama italiano. Una serata all'insegna della musica dal vivo, un'occasione per scoprire nuovi talenti e farsi un pieno di musica di qualità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Festa di Radio Onda d'Urto: 40 anni di onde ribelli, 18 giorni di musica e cultura a Brescia
Afrobrix 2025, musica, moda e culture afroitaliane conquistano Brescia
Afrobrix: musica, moda e culture afroitaliane conquistano Brescia
Giovanni Bietti - Fryderyk Chopin. La musica (Laterza & Figli) con Daniele Alberti #LibrixiaFieradelLibrodiBrescia #Librixia2025 #lapaginacheverra - facebook.com Vai su Facebook
A Brescia gli Emergency Days: cinema, musica, libri per sostenere la Ong - X Vai su X
