Bremer continua a lavorare per tornare al top il prima possibile | la FOTO pubblicata dal difensore della Juve gasa i tifosi

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer continua a lavorare per tornare al top: ecco cosa ha pubblicato il difensore della Juve. La FOTO. Un messaggio senza parole, ma che vale più di mille dichiarazioni. Gleison Bremer sta lavorando duramente per tornare al top. Il difensore brasiliano della Juventus, reduce da un lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, ha pubblicato una foto sui suoi social che ha letteralmente “gasato” i tifosi bianconeri. Nello scatto, si vede il centrale classe 1997 in palestra, impegnato in un intenso allenamento con i pesi, il tutto accompagnato dall’eloquente emoji del muscolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer continua a lavorare per tornare al top il prima possibile la foto pubblicata dal difensore della juve gasa i tifosi

© Juventusnews24.com - Bremer continua a lavorare per tornare al top il prima possibile: la FOTO pubblicata dal difensore della Juve gasa i tifosi

In questa notizia si parla di: bremer - continua

Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!

Bremer continua a dare segnali! Il difensore della Juve è carico per la nuova stagione e scatena i tifosi bianconeri con questo messaggio – FOTO

Bremer non-stop anche durante la sosta: il muro della Juventus continua a lavorare e gasa i tifosi con questo messaggio sui social – FOTO

Infortunio Bremer, il brasiliano viaggia spedito verso il completo recupero: c’è un obiettivo dalle parti della Continassa. Il possibile rientro - Infortunio Bremer, il brasiliano sfrutta la pausa per recuperare: l’obiettivo è smaltire il fastidio al ginocchio e tornare a disposizione di Tudor Una sosta che arriva nel momento perfetto. Lo riporta juventusnews24.com

bremer continua lavorare tornareInfortunio Bremer: il verdetto per Como-Juventus 7^ giornata e novità Miretti - Dopo qualche settimana di apprensione, la Juventus può finalmente sorridere. Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Bremer Continua Lavorare Tornare