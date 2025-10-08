Bremer continua a lavorare per tornare al top il prima possibile | la FOTO pubblicata dal difensore della Juve gasa i tifosi

Bremer continua a lavorare per tornare al top: ecco cosa ha pubblicato il difensore della Juve. La FOTO. Un messaggio senza parole, ma che vale più di mille dichiarazioni. Gleison Bremer sta lavorando duramente per tornare al top. Il difensore brasiliano della Juventus, reduce da un lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, ha pubblicato una foto sui suoi social che ha letteralmente “gasato” i tifosi bianconeri. Nello scatto, si vede il centrale classe 1997 in palestra, impegnato in un intenso allenamento con i pesi, il tutto accompagnato dall’eloquente emoji del muscolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

