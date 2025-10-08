Brasile una McLaren come quella di Senna per le strade di Maringà
A Maringà, nel sud del Brasile, un uomo è stato filmato mentre guidava una replica identica della McLaren MP44, la monoposto con cui Ayrton Senna vinse il Mondiale di Formula 1 nel 1988. Il veicolo ha sfrecciato su Avenida Colombo attirando l'attenzione dei passanti. Il video, girato il 4 ottobre, è diventato virale sui social, dove l'episodio ha riacceso il ricordo del campione brasiliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: brasile - mclaren
#AlmanaccoF1D - GIORNO DA CAMPIONI McLAREN! Si assegnarono oggi 3 mondiali, due piloti e uno costruttori, e tutti finirono a Woking: Fittipaldi si aggiudica quello del 1974 al Glen, stessa cosa 11 anni dopo Alain Prost a Brands Hatch. Si corsero oggi - facebook.com Vai su Facebook
#OnThisDay Il 9 settembre 1990 Ayrton Senna, al volante della McLaren-Honda, vince per la prima volta in carriera il Gran Premio d’Italia a Monza. Partito dalla pole, il brasiliano domina la gara resistendo agli attacchi della Ferrari di Prost. Dopo 53 giri impec - X Vai su X
Sorpreso a guidare una McLaren F1 di Senna, il video diventa virale - Una replica perfetta della McLaren F1 di Senna avvistata in strada in Brasile: il video diventa virale e fa impazzire i fan di Formula 1 ... Come scrive virgilio.it
Il video dell’uomo sorpreso a guidare la McLaren F1 di Senna in strada: sono tutti increduli - Un video è diventato virale, quello di un uomo alla guida di una McLaren del 1988 tra le strade di Maringà, in Brasile ... Riporta fanpage.it