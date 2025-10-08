A Maringà, nel sud del Brasile, un uomo è stato filmato mentre guidava una replica identica della McLaren MP44, la monoposto con cui Ayrton Senna vinse il Mondiale di Formula 1 nel 1988. Il veicolo ha sfrecciato su Avenida Colombo attirando l'attenzione dei passanti. Il video, girato il 4 ottobre, è diventato virale sui social, dove l'episodio ha riacceso il ricordo del campione brasiliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brasile, una McLaren come quella di Senna per le strade di Maringà