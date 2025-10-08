Botticino | incontri incisi in punta di bulino

Bresciatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 15:00, il Comune di Botticino, in collaborazione con il Museo del Marmo Botticino e con il contributo della Provincia di Brescia, organizza, in occasione della giornata FAMU, un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Luciano Pea, dedicato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: botticino - incontri

Botticino: incontri incisi, in punta di bulino - Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 15:00, il Comune di Botticino, in collaborazione con il Museo del Marmo Botticino e con il contributo della Provincia di Brescia, organizza, in occasione della giorn ... Lo riporta bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Botticino Incontri Incisi Punta