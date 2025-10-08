Bossetti il legale risponde a Lovati | Scopavano come scimmie? Parole ignobili

Affaritaliani.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvagni inferocito con l'avvocato di Sempio: "Fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

bossetti il legale risponde a lovati scopavano come scimmie parole ignobili

© Affaritaliani.it - Bossetti, il legale risponde a Lovati: "Scopavano come scimmie? Parole ignobili"

In questa notizia si parla di: bossetti - legale

Garlasco, il legale di Bossetti: “Lovati da Corona? Fango su Yara, disgustato”

Garlasco, il legale di Sempio da Corona: bufera per le frasi choc su Yara Gambirasio e Renato Bossetti

Massimo Lovati da Corona, tra Garlasco, "massoneria" e frasi choc su Yara. Il legale di Bossetti: "Disgustato"

bossetti legale risponde lovatiMassimo Lovati da Corona, tra Garlasco, "massoneria" e frasi choc su Yara. Il legale di Bossetti: "Disgustato" - Al centro dell'ultima puntata di "Falsissimo" c'è l'inchiesta per corruzione aperta nei confronti di Venditti, l'ex pm che archiviò l'indagine su Sempio. Da today.it

bossetti legale risponde lovatiGarlasco, l'avvocato di Sempio (ripreso da Corona) e le frasi choc su Bossetti e Yara Gambirasio: «Poteva dire che era l'amante, avrebbe vinto» - L'ultima puntata di "Falsissimo" di Fabrizio Corona ha scatenato un acceso dibattito sull’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bossetti Legale Risponde Lovati