Borseggiatori violenti appello del questore | Chi collabora chiami le forze dell' ordine

Veneziatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borseggi e scontri, pugni, spintoni, spruzzate di spray urticante e attacchi contro chi prova a sventare le incursioni ai zaini dei turisti, con i furti di portafogli, soldi, carte, documenti e cellulari specie nelle calli strette, agli imbarcaderi affollati o in coda alle biglietterie.Comitati e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borseggiatori - violenti

Pisa, tragico frontale tra moto. L’appello del questore: “Chi sa di corse ce le segnali” - Il questore di Pisa Salvatore Barilaro non entra “nel merito delle indagini e della ricostruzione del ... Scrive lanazione.it

Borseggiatori a Roma, da via del Corso alle metro così si spartiscono aree e prede: ora puntano ai contanti - Non si ferma la lotta dei militari dell'Arma nei confronti dei borseggiatori, che ormai proliferano in ogni zona della Capitale. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Borseggiatori Violenti Appello Questore