Borseggiatori violenti appello del questore | Chi collabora chiami le forze dell' ordine
Borseggi e scontri, pugni, spintoni, spruzzate di spray urticante e attacchi contro chi prova a sventare le incursioni ai zaini dei turisti, con i furti di portafogli, soldi, carte, documenti e cellulari specie nelle calli strette, agli imbarcaderi affollati o in coda alle biglietterie.Comitati e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: borseggiatori - violenti
#schifo Dopo ogni puntata di 'Fuori dal coro' alla quale assisto mi sale una nausea profonda per come hanno ridotto questo Paese. Ma la rabbia più grande e profonda mi monta su quando vedo i filmati di maranza e immigrati violenti allo stato brado, di ladri i - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, tragico frontale tra moto. L’appello del questore: “Chi sa di corse ce le segnali” - Il questore di Pisa Salvatore Barilaro non entra “nel merito delle indagini e della ricostruzione del ... Scrive lanazione.it
Borseggiatori a Roma, da via del Corso alle metro così si spartiscono aree e prede: ora puntano ai contanti - Non si ferma la lotta dei militari dell'Arma nei confronti dei borseggiatori, che ormai proliferano in ogni zona della Capitale. Secondo ilmessaggero.it