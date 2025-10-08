Borse griffate per migliaia di euro nel baule | automobilista denunciato sull’A1
Bologna, 8 ottobre – Dodici borse griffate, dal valore di migliaia di euro, sequestrate dalla polizia. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio, in provincia di Bologna, ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato che trasportava nel bagagliaio la merce. È accaduto nei giorni scorsi, sull’autostrada A1Direttisima, nei pressi del casello di Badia. Gli agenti, durante il controllo di un’auto con targa italiana condotta dallo straniero, hanno notato che il guidatore era particolarmente nervoso. Chiusa la ‘casa dello spaccio’, 41enne bolognese arrestata dai carabinieri Il suo comportamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere con una perquisizione accurata dell’auto: all’interno del baule è stato cosi trovato uno scatolone con le 12 borse griffate, senza etichette e documentazione relativa all’acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
