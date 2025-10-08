Bologna, 8 ottobre 2025 – Trenta borse di studio per premiare i migliori studenti diplomati negli istituti tecnici tecnologici statali dell'Emilia-Romagna. La scuola e il merito tornano al centro dell'azione del gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del Lavoro che ha stanziato trenta assegni da mille euro l’uno per altrettanti ex alunni, diplomati nel corso dell'anno scolastico 2024-2025. Possono farne richiesta tutti gli studenti che abbiano chiuso il proprio percorso di studi superiore con il massimo dei voti alla maturità (100100 o 100100 e lode) e che nei due anni precedenti abbiano mantenuto una media voti non inferiore a 810. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borse di studio per gli studenti più bravi: apre il bando dei Cavalieri del lavoro Emilia-Romagna