Borgo San Lorenzo tentò di incendiare il portone dei carabinieri | condannato a 2 anni e 4 mesi

Firenze, 8 ottobre 2025 – Danneggiò il portone della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo con un ordigno rudimentale, la notte tra il 12 e 13 gennaio. Il gip Agnese Di Girolamo ha condannato Antonio Recati, l'anarchico di 30 anni, a 2 anni e 4 mesi con l'accusa di tentato incendio escludendo l'aggravante del terrorismo. Il giovane, assistito dagli avvocati Letizia Bertolucci e Michele Passione, dovrà risarcire il ministero della Difesa che si era costituito parte civile. Il giudice ha respinto la richiesta di indennizzo avanzata dal Ministero degli Interni. Motivazione entro 90 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo San Lorenzo, tentò di incendiare il portone dei carabinieri: condannato a 2 anni e 4 mesi

