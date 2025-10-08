Borgetto cade per strada e finisce in un canale di scolo | morta una donna di 58 anni

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Mandarò è morta in via Romitello, a Borgetto, dopo essere caduta per strada e finendo in un canale di scolo. I sanitari del 118 sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, ma per la 58enne - dipendente dell'Asp - non c'è stato nulla da fare. Nella caduta la donna avrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

