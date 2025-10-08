Boom di prenotazioni per pregare davanti alle spoglie di san Francesco 30mila in pochi giorni
Assisi (Perugia), 8 ottobre 2025 – A pochi giorni dall’annuncio, sono già oltre 30mila i pellegrini che si sono prenotati e arriveranno ad Assisi per sostare in preghiera davanti alle spoglie mortali di san Francesco. La prima ostensione pubblica del santo si terrà dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 nella chiesa inferiore della basilica. Un evento di portata storica all’interno del grande centenario francescano, in cui, mentre si ricorda la morte del Santo, si vuole in realtà celebrare la presenza nella società e nella Chiesa di colui che l’ha riconosciuta “sorella”. San Francesco sarà così il maestro per celebrare la vita che sboccia a partire dal dono e dall’o?erta di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it
