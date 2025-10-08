Boom del turismo sul Lario | 45mila visitatori scelgono treno e battello in nove mesi

Leccotoday.it | 8 ott 2025

Il Lario si conferma la meta preferita dai turisti che scelgono la mobilità sostenibile per visitare i laghi lombardi. Nei primi nove mesi del 2025, sono stati 45mila i viaggiatori che hanno optato per i pacchetti integrati treno+battello per scoprire le bellezze del Lario, rappresentando quasi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

