Boom del turismo sul Lario | 45mila visitatori scelgono treno e battello in nove mesi
Il Lario si conferma la meta preferita dai turisti che scelgono la mobilità sostenibile per visitare i laghi lombardi. Nei primi nove mesi del 2025, sono stati 45mila i viaggiatori che hanno optato per i pacchetti integrati treno+battello per scoprire le bellezze del Lario, rappresentando quasi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
