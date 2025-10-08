Bonny Inter l’attaccante è il più bel regalo della gestione Chivu! L’analisi di Tuttosport che celebra l’ex Parma
Inter News 24 Bonny Inter, Tuttosport celebra il francese: il tecnico nerazzurro può contare sul talento francese nonostante assenze e infortuni. Ange-Yoan Bonny, quasi 22enne francese, è già diventato un punto fermo dell’ Inter agli occhi di Cristian Chivu. Come sottolinea Tuttosport, mentre il tecnico rumeno deve fare i conti con l’assenza di Marcus Thuram per infortunio e con le convocazioni di Lautaro Martínez e Pio Esposito, può contare sul talento francese, protagonista della vittoria contro la Cremonese: un gol, tre assist e prestazione maiuscola. Il giovane attaccante, che compirà gli anni il 25 ottobre, era già conosciuto da Chivu ai tempi del Parma, dove era stato utilizzato con continuità da febbraio a maggio, giocando 12 volte da titolare su 13 partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
