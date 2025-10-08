Bonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario | vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – Arriva in meno di 10 secondi, funziona tutti i giorni dell’anno e da qualche mese costa quanto un bonifico ordinario. Il bonifico istantaneo entra giovedì 9 ottobre nella seconda fase delle normative europee: l’obiettivo è e stenderne l’uso in tutta l’Ue e renderlo la nuova normalità. L’obbligo per tutte le banche dell’area euro. Dal 9 gennaio scorso tutte le banche dell’area euro sono obbligate a ricevere pagamenti istantanei allo stesso costo dei bonifici tradizionali; da domani scatta anche l’obbligo di consentirne l’invio, con un ulteriore vincolo di sicurezza: la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e il titolare dell’Iban. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bonifico istantaneo e verifica iban del beneficiario vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi

© Quotidiano.net - Bonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario: vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi

In questa notizia si parla di: bonifico - istantaneo

Bonifico istantaneo: cos’è, quanto costa e come evitare errori

Bonifico istantaneo, adesso cambia tutto: cosa succede prima dell’invio

Turisti-truffatori: comprano mille euro di souvenir con un finto bonifico istantaneo

bonifico istantaneo verifica ibanBonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario: vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi - Ma in Italia le frodi sono fino a 40 volte più frequenti rispetto ai bonifici ordinari. quotidiano.net scrive

bonifico istantaneo verifica ibanBonifici istantanei: dal 9 ottobre obbligo di verifica nome-IBAN. Cosa c’è da sapere - Dal 9 ottobre i bonifici istantanei in Europa diventano più sicuri grazie all’obbligo di verifica del nome del beneficiario, ma la rapidità delle operazioni richiede maggiore attenzione da parte degli ... Secondo news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Bonifico Istantaneo Verifica Iban