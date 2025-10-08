Bonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario | vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi

Roma, 8 ottobre 2025 – Arriva in meno di 10 secondi, funziona tutti i giorni dell’anno e da qualche mese costa quanto un bonifico ordinario. Il bonifico istantaneo entra giovedì 9 ottobre nella seconda fase delle normative europee: l’obiettivo è e stenderne l’uso in tutta l’Ue e renderlo la nuova normalità. L’obbligo per tutte le banche dell’area euro. Dal 9 gennaio scorso tutte le banche dell’area euro sono obbligate a ricevere pagamenti istantanei allo stesso costo dei bonifici tradizionali; da domani scatta anche l’obbligo di consentirne l’invio, con un ulteriore vincolo di sicurezza: la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e il titolare dell’Iban. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

