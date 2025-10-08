Bonifici nuove regole in arrivo da domani | cosa cambia davvero e per quali pagamenti

Nuove regole in arrivo per i bonifici. Da domani, giovedì 9 ottobre, entra in vigore la seconda fase del piano europeo per rendere i bonifici istantanei uno strumento sicuro e accessibile a tutti. Tra le novità principali c’è l’obbligo, per le banche e per gli altri operatori, di introdurre un sistema di verifica del nome del destinatario quando si effettua il pagamento. Ma vediamo cosa cambia dal 9 ottobre per i bonifici, con tutte le novità e gli obblighi in arrivo. Bonifici istantanei, nuove regole dal 9 ottobre: cosa cambia. I nuovi obblighi principali sono in realtà due. Innanzitutto gli istituti che effettuano bonifici classici dovranno offrire anche quelli istantanei, con il trasferimento di denaro che deve avvenire in meno di 10 secondi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

