Bonifici le nuove regole dal 9 ottobre | cosa cambia e cosa fare

Dal 9 ottobre 2025 entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici istantanei, previste dal regolamento Ue 2024886. Tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento dovranno offrire questo servizio, finora disponibile solo su alcuni conti. Ogni conto corrente nell’Unione Europea dovrà consentire trasferimenti immediati fino a 100 mila euro, con accredito in tempo reale al momento dell’ordine, come ricorda Altroconsumo. Una delle principali novità è la verifica del beneficiario (“Verification of payee”), che si applicherà sia ai bonifici istantanei sia a quelli ordinari. Il sistema confronterà in pochi secondi nome e Iban del destinatario, segnalando se la corrispondenza è esatta, parziale o non verificabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it