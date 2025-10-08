Bonifici istantanei tutte le novità Le associazioni di consumatori | Non abbassare la guardia contro le truffe

Ancora cambiamenti per i bonifici. A partire da domani, giovedì 9 ottobre, presso tutte le banche europee saranno operativi i bonifici istantanei. È il secondo passaggio del processo avviato dall’Ue lo scorso 9 gennaio, quando è scattato per gli istituti di credito l’obbligo di ricevere i pagamenti istantanei e di non applicare ulteriori o maggiori commissioni rispetto a quelle dei bonifici tradizionali. Questa nuova fase prevede inoltre l’obbligo di verifica del beneficiario (verification of payee – VoP). Si tratta di misure che hanno vantaggi per gli utenti, ma comunque – avvertono le associazioni di consumatori – è bene tenere alta l’attenzione sui rischi che possono comportare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

