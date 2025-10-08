Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi da domani 9 ottobre 2025 | attenzione alle truffe
Al via la seconda fase della normativa UE. Da domani, 9 ottobre 2025 entra ufficialmente in vigore la seconda fase della normativa europea sui bonifici istantanei, che introduce importanti novità per tutti i cittadini europei. Da domani, infatti, tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento saranno obbligati a offrire bonifici istantanei senza costi aggiuntivi per i clienti, garantendo anche la verifica automatica del beneficiario ( Verification of Payee – VoP ). Si tratta di un passo avanti significativo verso una maggiore trasparenza e rapidità nei pagamenti digitali, con l'obiettivo di rendere le transazioni più efficienti e sicure all'interno dell'Unione Europea.
