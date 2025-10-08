Bonifici istantanei per tutti dal 9 ottobre | accredito in 10 secondi costi pari

Da domani, 9 ottobre 2025, tutte le banche dell’area Sepa dovranno consentire l’invio dei bonifici istantanei: trasferimenti in tempo reale, disponibili 247, con addebito e accredito entro dieci secondi e commissioni non superiori a quelle dei bonifici ordinari. Insieme all’obbligo operativo arrivano verifiche più stringenti sul binomio nome–Iban, pensate per ridurre errori e frodi. L’obbligo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

