Dal 9 ottobre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme dell’Unione Europea sui bonifici istantanei, contenute nel Regolamento UE 2024886. Le novità introdotte riguardano due aspetti fondamentali: l’ obbligo per tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il servizio di bonifico istantaneo e quello di verifica del beneficiario (Verification of Payee). Bonifici istantanei per tutti i conti. Con le nuove regole, ogni conto bancario all’interno dell’UE dovrà essere abilitato all’invio di bonifici istantanei, un servizio che finora era disponibile solo per alcuni clienti e canali bancari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonifici istantanei e verifica del beneficiario: scattano le nuove regole europee