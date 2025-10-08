Bonifici istantanei e verifica del beneficiario | scattano le nuove regole europee
Dal 9 ottobre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme dell’Unione Europea sui bonifici istantanei, contenute nel Regolamento UE 2024886. Le novità introdotte riguardano due aspetti fondamentali: l’ obbligo per tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il servizio di bonifico istantaneo e quello di verifica del beneficiario (Verification of Payee). Bonifici istantanei per tutti i conti. Con le nuove regole, ogni conto bancario all’interno dell’UE dovrà essere abilitato all’invio di bonifici istantanei, un servizio che finora era disponibile solo per alcuni clienti e canali bancari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario
In questa puntata di Start parliamo della seconda fase delle norme Ue sui bonifici istantanei, in vigore dal 9 ottobre, che impone alle banche di verificare il nome del beneficiario; dell’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose finalizzate - facebook.com Vai su Facebook
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre arriva la verifica automatica del nome • Da giovedì, le banche dovranno controllare la corrispondenza tra titolare e beneficiario del conto. La seconda fase delle norme Ue sui pagamenti rapidi entra in vigore per ridur… - X Vai su X
Bonifici istantanei e verifica del beneficiario: scattano le nuove regole europee - Dal 9 ottobre 2025 entrano in vigore le nuove regole UE sui bonifici istantanei e sulla verifica del beneficiario. Come scrive msn.com
Bonifici istantanei e verifica del beneficiario, dal 9 ottobre arrivano le nuove regole europee: ecco cosa cambia - Le novità dal 9 ottobre quando entreranno in vigore le nuove regole europee: scatterà l’obbligo per le banche di offrire il servizio di verifica del beneficiario. Scrive msn.com