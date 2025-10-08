Bonifici istantanei e verifica del beneficiario | scattano le nuove regole europee

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 ottobre 2025 entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme dell’Unione Europea sui bonifici istantanei, contenute nel Regolamento UE 2024886. Le novità introdotte riguardano due aspetti fondamentali: l’ obbligo per tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il servizio di bonifico istantaneo e quello di verifica del beneficiario (Verification of Payee). Bonifici istantanei per tutti i conti. Con le nuove regole, ogni conto bancario all’interno dell’UE dovrà essere abilitato all’invio di bonifici istantanei, un servizio che finora era disponibile solo per alcuni clienti e canali bancari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bonifici istantanei e verifica del beneficiario scattano le nuove regole europee

© Ilgiornale.it - Bonifici istantanei e verifica del beneficiario: scattano le nuove regole europee

In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei

Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como

Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi

Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario

bonifici istantanei verifica beneficiarioBonifici istantanei e verifica del beneficiario: scattano le nuove regole europee - Dal 9 ottobre 2025 entrano in vigore le nuove regole UE sui bonifici istantanei e sulla verifica del beneficiario. Come scrive msn.com

bonifici istantanei verifica beneficiarioBonifici istantanei e verifica del beneficiario, dal 9 ottobre arrivano le nuove regole europee: ecco cosa cambia - Le novità dal 9 ottobre quando entreranno in vigore le nuove regole europee: scatterà l’obbligo per le banche di offrire il servizio di verifica del beneficiario. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonifici Istantanei Verifica Beneficiario