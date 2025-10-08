Bonifici istantanei | cosa cambia dal 9 ottobre e il nodo truffe In meno di 10 secondi la verifica nome-Iban

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – Mancano meno di 24 ore alla seconda tappa prevista dalle nuove regole europee sui bonifici istantanei che consentono di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi.  Da domani, giovedì 9 ottobre,  tutte le banche dell'area euro offriranno i bonifici istantanei in euro da tutti i conti di pagamento e attraverso gli stessi canali usati per disporre bonifici ordinari, ad esempio tramite home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono. Il doppio controllo. Contemporaneamente sarà attivo per tutti i bonifici, istantanei e non, il servizio di verifica del beneficiario (VoP, acronimo dall'inglese Verification of Payee) che aiuta a prevenire eventuali errori di compilazione, scambi di Iban o tentativi di frode che potrebbero comportare l'invio di un bonifico a un beneficiario diverso rispetto a quello desiderato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

