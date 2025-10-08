Bonifici istantanei | al via dal 9 ottobre le nuove regole

Ci siamo, il bonifico istantaneo entra davvero nella vita quotidiana di tutti: veloce come un clic, ma da usare con la testa. Dal 9 ottobre entra in vigore la seconda fase del regolamento europeo e scattano le nuove regole. Dopo l’obbligo di ricezione senza sovrapprezzo introdotto lo scorso gennaio, ora tutte le banche europee dovranno consentire ai propri clienti di inviare bonifici istantanei e dovranno verificare in tempo reale la corrispondenza tra nome del beneficiario e IBAN. Cosa cambia dal 9 ottobre per i bonifici istantanei: IBAN verificati e massimali personalizzati. Con il regolamento europeo (Ue 2024886) che ora entra in vigore pienamente,il bonifico istantaneo diventa obbligatorio per tutte le banche e istituzioni finanziarie dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

