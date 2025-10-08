Bonifici in 10 secondi ma se sbagli nome non partono più e attento alle truffe

Dal 9 ottobre 2025 scatta la seconda fase della rivoluzione europea sui bonifici istantanei. Un cambiamento che non riguarda solo le banche, ma ogni singolo correntista. Da oggi, infatti, gli istituti di credito e Poste Italiane non si limitano più a offrire il servizio di pagamento immediato, ma sono obbligati per legge a metterlo a disposizione di tutti i clienti. E c’è di più: ogni bonifico, istantaneo o tradizionale, passerà attraverso un nuovo sistema di verifica che potrebbe salvare i risparmi di migliaia di persone. La novità principale si chiama verification of payee, letteralmente verifica del beneficiario. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bonifici in 10 secondi, ma se sbagli nome non partono più (e attento alle truffe)

