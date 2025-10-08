Boniface e l'ultimo proverbio delirante che nessuno capisce | Il pesce non può guidare la bicicletta

Puntuale come al solito Boniface ha pubblicato l'ultimo pensiero sul suo profilo Instagram che si aggiunge alle altre frasi indecifrabili sfornate nelle ultime settimane: la lunga lista dei proverbi che nessuno ha capito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan, Boniface sarà davvero l’ultimo colpo di mercato? Cosa filtra su Harder e Vlahovic

La famiglia Boniface in concerto a Etè Trad ! Grandi emozioni ! - facebook.com Vai su Facebook

Boniface e l’ultimo proverbio delirante che nessuno capisce: “Il pesce non può guidare la bicicletta” - Puntuale come al solito Boniface ha pubblicato l'ultimo pensiero sul suo profilo Instagram che si aggiunge alle altre frasi indecifrabili sfornate nelle ... Scrive fanpage.it

I post deliranti di Boniface: "La terra è una carota". Il Werder richiama il giocatore - L'attaccante 24enne, in estate vicino al Milan, si è lasciato andare ad alcuni pensieri difficili da interpretare, pubblicandoli sul proprio profilo Snapchat: "La vita è come una scarpa, non puoi bere ... Secondo gazzetta.it