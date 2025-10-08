Bonfici istantanei ecco le nuove regole | cos' è il servizio di verifica del beneficiario VoP La guida per non commettere errori

Ilmessaggero.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte da domani, 9 ottobre, la seconda tappa delle nuove regole europeee sui bonifici istantanei, che consentono di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

