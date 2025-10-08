Bonelli a Livorno | Alleanza Verdi Sinistra sarà architrave del prossimo governo toscano
Livorno, 8 ottobre 2025 – "Penso che la presenza Alleanza Verdi Sinistra in queste elezioni regionali" in Toscana "rappresenterà per il prossimo governo di centrosinistra, perché di questo parliamo, la sua architrave". Lo ha detto a Livorno Angelo Bonelli, nel corso di una iniziativa elettorale di Avs. "Perché abbiamo uomini e donne - ha aggiunto - qui a Livorno, come a Pisa, a Firenze che hanno cultura di governo e che sono nella condizione di rappresentare una svolta sui temi di giustizia sociale e giustizia climatica. Siamo una forza che è molto cresciuta e che oggi anche l'ultimo sondaggio di Svg ci dà al 7%. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bonelli - livorno
