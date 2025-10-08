Bomba di Gazzetta | Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra Ecco cosa è successo

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli strascichi di Juventus-Milan 0-0: 'La Gazzetta dello Sport' rivela quanto accaduto in spogliatoio tra Allegri e Leao. Ecco la ricostruzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bomba di gazzetta allegri ha attaccato leao davanti a parte della squadra ecco cosa 232 successo

© Pianetamilan.it - Bomba di Gazzetta: “Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra”. Ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: bomba - gazzetta

bomba gazzetta allegri haBomba di Gazzetta: “Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra”. Ecco cosa è successo - 0: 'La Gazzetta dello Sport' rivela quanto accaduto in spogliatoio tra Allegri e Leao. Lo riporta msn.com

bomba gazzetta allegri ha“E’ tutto merito di Allegri”: annuncio BOMBA PER IL MILAN | Cambia tutto da un giorno all’altro - Il nuovo allenatore dei rossoneri sta convincendo tutti. ternananews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bomba Gazzetta Allegri Ha