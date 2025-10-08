Bologna Skorupski nella storia | con i rossoblu raggiunto un record importante!

Bologna, Skorupski nella storia: 260 presenze e un traguardo sempre più vicino Il Bologna continua a scrivere pagine importanti della sua storia, non solo grazie ai risultati di squadra ma anche attraverso le prestazioni dei suoi protagonisti più longevi. Tra questi c'è senza dubbio Lukasz Skorupski, che ha raggiunto un traguardo simbolico nel match contro .

bologna skorupski nella storia con i rossoblu raggiunto un record importante

DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa 0-0: miracolo di Skorupski! LIVE

Bologna Genoa 0-0 LIVE: Doppio miracolo di Skorupski

DIRETTA Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: miracolo di Skorupski | LIVE

