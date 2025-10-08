Bologna scontri al corteo Viva 7 ottobre dei Giovani Palestinesi | idranti e manganellate contro manifestanti 3 attivisti fermati - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell'anniversario del 7 ottobre 2023 ieri, tra piazza Maggiore e piazza Nettuno, centinaia di manifestanti si sono radunati nel corteo che era stato formalmente vietato dalla Questura per presunta "apologia di terrorismo e antisemitismo" Un'altra serata di scontri contro le forze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bologna scontri al corteo viva 7 ottobre dei giovani palestinesi idranti e manganellate contro manifestanti 3 attivisti fermati video

© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, scontri al corteo "Viva 7 ottobre" dei Giovani Palestinesi: idranti e manganellate contro manifestanti, 3 attivisti fermati - VIDEO

In questa notizia si parla di: bologna - scontri

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione (VIDEO). A Bologna i manifestanti...

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

bologna scontri corteo vivaCorteo dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre, scontri a Bologna: polizia interviene con cariche e idranti - Scontri in serata tra manifestanti e forze dell'ordine a Bologna, dove centinaia di persone si sono radunate per 'celebrare' il 7 ottobre ... Si legge su fanpage.it

bologna scontri corteo vivaIl corteo pro 7 ottobre a Bologna, il Viminale dice no. Ma i Giovani palestinesi: "Saremo in piazza" - Ieri sera è arrivata la diffida, il movimento non si arrende e rilancia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna Scontri Corteo Viva