Bologna scontri al corteo Viva 7 ottobre dei Giovani Palestinesi | idranti e manganellate contro manifestanti 3 attivisti fermati - VIDEO

In occasione dell'anniversario del 7 ottobre 2023 ieri, tra piazza Maggiore e piazza Nettuno, centinaia di manifestanti si sono radunati nel corteo che era stato formalmente vietato dalla Questura per presunta "apologia di terrorismo e antisemitismo" Un'altra serata di scontri contro le forze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bologna, scontri al corteo "Viva 7 ottobre" dei Giovani Palestinesi: idranti e manganellate contro manifestanti, 3 attivisti fermati - VIDEO

