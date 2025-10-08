Bologna pro Pal | scontri e tensioni

0.52 Tensione a Bologna dopo la manifestazione promossa dai Giovani Palestinesi in Piazza del Nettuno per celebrare il massacro del 7 ottobre. Al termine del raduno,disperso dagli idranti della Polizia sono stati fermati due giovani. Un volantino inneggiava "alla più grande azione di resistenza degli ultimi decenni" contro "l'occupazione coloniale sionista". Il gruppo ha diffuso slogan come "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese", esprimendo un sostegno al massacro che ha causato la morte di circa 1.200 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

