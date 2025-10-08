Bologna pro Pal inneggiano al 7 10

Servizitelevideo.rai.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0.52 Tensione a Bologna dopo la manifestazione promossa dai Giovani Palestinesi in Piazza del Nettuno per celebrare il massacro del 7 ottobre. Al termine del raduno,disperso dagli idranti della Polizia sono stati fermati due giovani. Un volantino inneggiava "alla più grande azione di resistenza degli ultimi decenni" contro "l'occupazione coloniale sionista". Il gruppo ha diffuso slogan come "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese", esprimendo un sostegno al massacro che ha causato la morte di circa 1.200 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giovani Palestinesi di Bologna inneggiano ad Hamas: “Viva il 7 ottobre”

bologna pro pal inneggianoManifestanti pro-Pal in corteo nonostante i divieti: scontri e idranti in piazza a Bologna - Scontri in via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ... Secondo msn.com

bologna pro pal inneggianoCorteo pro-Pal, scontri a Bologna - Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione non autorizzata dei Giovani Palestinesi nel secondo anniversario dei massacri del 7 ottobre. Si legge su rainews.it

