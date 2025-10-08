Bologna pro Pal inneggiano al 7 10

0.52 Tensione a Bologna dopo la manifestazione promossa dai Giovani Palestinesi in Piazza del Nettuno per celebrare il massacro del 7 ottobre. Al termine del raduno,disperso dagli idranti della Polizia sono stati fermati due giovani. Un volantino inneggiava "alla più grande azione di resistenza degli ultimi decenni" contro "l'occupazione coloniale sionista". Il gruppo ha diffuso slogan come "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese", esprimendo un sostegno al massacro che ha causato la morte di circa 1.200 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giovani Palestinesi di Bologna inneggiano ad Hamas: “Viva il 7 ottobre”

"Viva il 7 ottobre": a Bologna è un caso la manifestazione dei Giovani palestinesi che inneggia apertamente ad Hamas

La decisione del Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, di vietare la manifestazione annunciata per domani in piazza Nettuno, promossa da gruppi che celebrano l'attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele e' sensata e da approvare, perché da' il senso della respon

Manifestanti pro-Pal in corteo nonostante i divieti: scontri e idranti in piazza a Bologna - Scontri in via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ...

Corteo pro-Pal, scontri a Bologna - Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione non autorizzata dei Giovani Palestinesi nel secondo anniversario dei massacri del 7 ottobre.