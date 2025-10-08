bologna petizione online contro la cittadinanza onoraria a francesca albanese

Bologna, 8 ottobre 2025 – Continua a far discutere a Bologna il conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese, decisa dal Comune. E ora spunta anche una petizione online, sulla piattaforma Change.org, contraria alla onorificenza. Lanciata da un giorno, ad oggi la raccolta firme ha ottenuto quasi 800 sottoscrizioni. "Riteniamo che la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese sia una avventata azione politica da parte della Giunta comunale della nostra città e del nostro sindaco Matteo Lepore – spiegano i promotori – questo genere di riconoscimento dovrebbe unire, rappresentare un sentimento di unità della comunità e non essere l'ennesimo strumento di propaganda politica che segue l'onda di un perenne vuoto di contenuti per concentrarsi su toni estremisti ed instagrammabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

