Bologna petizione online contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese
Bologna, 8 ottobre 2025 – Continua a far discutere a Bologna il conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese, decisa dal Comune. E ora spunta anche una petizione online, sulla piattaforma Change.org, contraria alla onorificenza. Lanciata da un giorno, ad oggi la raccolta firme ha ottenuto quasi 800 sottoscrizioni. "Riteniamo che la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese sia una avventata azione politica da parte della Giunta comunale della nostra città e del nostro sindaco Matteo Lepore – spiegano i promotori – questo genere di riconoscimento dovrebbe unire, rappresentare un sentimento di unità della comunità e non essere l'ennesimo strumento di propaganda politica che segue l'onda di un perenne vuoto di contenuti per concentrarsi su toni estremisti ed instagrammabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bologna - petizione
La mozione delle polemiche: "Con Hamas si dialoghi". Tensione nel centrosinistra. La petizione del Coordinamento dell’Appennino contro le guerre è stata inviata a 54 Comuni del territorio per chiedere il riconoscimento dello Stato Palestinese. Firma pure Igo - X Vai su X
Comune di Napoli, petizione dei lavoratori: “Stop Coca-Cola nei distributori, sostiene i militari israeliani” - facebook.com Vai su Facebook
Contro la distribuzione. Fratelli d’Italia presenta un esposto alla Corte dei Conti - Il centrodestra non si dà pace e continua la battaglia contro l’iniziativa del Comune di Bologna per distribuire gratis pipe per il crack. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Piemonte, al via petizione online contro autonomia differenziata - È stata presentata oggi una petizione popolare rivolta al presidente della Regione Piemonte e al Consiglio regionale per "l'abbandono di ogni richiesta di autonomia differenziata". Riporta ansa.it