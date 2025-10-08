Bologna manifestazione Pro Pal in piazza Maggiore | la protesta contro il nuovo attacco alla Flotilla Diretta

Bologna, 8 ottobre 2025 - I manifestanti pro Palestina sono tornati: si sono trovati in alcune centinaia in piazza Maggiore dopo gli scontri di ieri, tra manganellate e idranti, oggi gli attivisti pro Gaza (Usb e diversi collettivi). A terra sul Crescentone gli striscioni 'Dalle scuole alle università, Blocchiamo tutto'. Sono tornati in piazza per protestare in particolare contro il nuovo attacco alla Flotilla di questa mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, manifestazione Pro Pal in piazza Maggiore: la protesta contro il nuovo attacco alla Flotilla. Diretta

