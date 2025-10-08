Bologna ancora scontri nella notte dopo la manifestazione vietata per il 7 ottobre
Nuove cariche della polizia nella zona di via Righi, un giovane portato via dalla Digos. Ferito un altro giornalista. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
Bologna, scontri tra i manifestanti pro Pal e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato». Oltre 2mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa
