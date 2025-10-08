Bollate via libera all’accensione facoltativa del riscaldamento | fino a 7 ore al giorno
Da oggi, 8 ottobre, a Bollate è possibile accendere in via facoltativa gli impianti di riscaldamento, ma con alcune regole precise. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale appena pubblicata dal Comune, che consente l’accensione per un massimo di 7 ore giornaliere, anche frazionate nell’arco della giornata. Riscaldamento, a Bollate via libera all’accensione anticipata Le temperature massime consentite . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: bollate - libera
Prada-Versace: l’Europa dà il via libera. Nasce il polo italiano del lusso https://f.mtr.cool/emfvtumjmh #prada #versace #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook