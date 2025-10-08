Boldrin e Hallissey su Gaza e Ucraina fronti diversi stessa questione | I diritti umani

Bolognatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gaza e Ucraina sono due fronti diversi della stessa questione: la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale". È questa la premessa del dibattito intitolato “Il Coraggio dell'alternativa”, che riunirà politica e accademici per analizzare i due conflitti in corso e il ruolo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boldrin - hallissey

Boldrin e Hallissey su Gaza e Ucraina, fronti diversi stessa questione: "I diritti umani" - Il dibattito con Michele Boldrin, Matteo Hallissey e Arturo Marzano sul costo pagato dai civili e l'assenza di una risposta credibile da Europa e Occidente ... Si legge su bolognatoday.it

Ucraina e Gaza sono le due facce del suprematismo e colonialismo occidentale - Sento come un macigno sulle mie spalle la vergogna per il comportamento della Ue e del governo italiano su Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Boldrin Hallissey Gaza Ucraina