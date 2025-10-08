Boldrin e Hallissey su Gaza e Ucraina fronti diversi stessa questione | I diritti umani

"Gaza e Ucraina sono due fronti diversi della stessa questione: la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale". È questa la premessa del dibattito intitolato “Il Coraggio dell'alternativa”, che riunirà politica e accademici per analizzare i due conflitti in corso e il ruolo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

IL CORAGGIO DELL’ALTERNATIVA ? Gaza e Ucraina. Perché difendere i diritti umani Bologna, Sala Centro Congressi 7 Gold, Via dell’Arcoveggio 49/5 14 ottobre, h 17:30 – 19:00 ? Con @micheleboldrin @matteohallissey e Arturo Marzano Mod - X Vai su X

Ucraina e Gaza sono le due facce del suprematismo e colonialismo occidentale - Sento come un macigno sulle mie spalle la vergogna per il comportamento della Ue e del governo italiano su Gaza. Come scrive ilfattoquotidiano.it