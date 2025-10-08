L’ex candidata sindaco al comune di San Giuliano Terme (Pisa) e consigliera provinciale della Lega dice addio al Carrocio e rassegna le "dimissioni irrevocabili da ogni incarico di partito. Una decisione sofferta, scrive Ilaria Boggi in una nota, "maturata nel tempo e motivata da profonde divergenze politiche e culturali: il partito ha smarrito la propria anima, rinnegato i propri valori, ignorato la propria gente". Boggi critica il post di Vannacci pubblicato da "’Piazza della Passera’, con un’allusione volgare e sessista". A San Giuliano, l’ex candidata sindaco resterà in consiglio nel gruppo della lista civica che la sostenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boggi lascia la Lega: "Quella frase sessista un attacco alle donne"