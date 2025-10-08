Bocciata per i voti bassi fa ricorso al Tar | Non rappresentano la mia preparazione
Una studentessa di un liceo economico sociale di Treviso è stata bocciata in terza superiore dopo il mancato recupero dei debiti in italiano e inglese. Non contenta del 5 in italiano e del suo 4 in inglese ha fatto ricorso al Tar, ma i giudici hanno confermato la bocciatura. Nel suo ricorso la giovane ha sostenuto che l’esito del recupero debiti non sarebbe stato rappresentativi della sua preparazione. E il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto del profilo scolastico globale, senza attuare strategie di migliorante per l’alunna. Sulla vicenda, riportata oggi su Il Messaggero, il ministero dell’Istruzione si era costituito in giudizio. 🔗 Leggi su Open.online
