Bocce Patregnani al top Fa suo il trofeo ‘Due Erre per Aldo Re’ a Macerata

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima piazza per Federico Patregnani a Macerata. L’alfiere della Sammartinese ha trionfato nel Trofeo "Due Erre per Aldo Re", gara nazionale individuale di categoria A-B-C-D disputata alla bocciofila Morrovalle, superando Antonio Merlonetti (La Sportiva Ascoli) in semifinale e Nicola Principi (Castelfidardo) nel match decisivo. Vittoria per Giuliano Ganassi e Michael Tosini (CS Tricolore), invece, nel 33° Trofeo "La Croce", gara nazionale a coppie di categoria B-C-D andata in scena alla bocciofila Il Cervo di Parma: dopo aver battuto i padroni di casa Pietro Canzoneri-Alide Serventi nei quarti e Ivan Cavedoni-Silvano Ricci (Fioranese) in semifinale, è stata decisiva la vittoria sui bolognesi Nicolò Manara-Maurizio Trombetti (Canova Budrio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bocce patregnani al top fa suo il trofeo 8216due erre per aldo re8217 a macerata

© Ilrestodelcarlino.it - Bocce Patregnani al top. Fa suo il trofeo ‘Due Erre per Aldo Re’ a Macerata

In questa notizia si parla di: bocce - patregnani

bocce patregnani top faBocce Patregnani al top. Fa suo il trofeo ‘Due Erre per Aldo Re’ a Macerata - L’alfiere della Sammartinese ha trionfato nel Trofeo "Due Erre per Aldo Re", ... Scrive msn.com

Bocce, Patregnani porta Fontespina sul gradino più alto - Federico Patregnani ha vinto l’individuale del torneo di bocce Clt Torneria Meccanica a Mondavio, nel pesarese, con Simone Rosati e Franco Bini che hanno vinto la gara a squadre. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bocce Patregnani Top Fa