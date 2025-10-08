Bocce Patregnani al top Fa suo il trofeo ‘Due Erre per Aldo Re’ a Macerata

Prima piazza per Federico Patregnani a Macerata. L’alfiere della Sammartinese ha trionfato nel Trofeo "Due Erre per Aldo Re", gara nazionale individuale di categoria A-B-C-D disputata alla bocciofila Morrovalle, superando Antonio Merlonetti (La Sportiva Ascoli) in semifinale e Nicola Principi (Castelfidardo) nel match decisivo. Vittoria per Giuliano Ganassi e Michael Tosini (CS Tricolore), invece, nel 33° Trofeo "La Croce", gara nazionale a coppie di categoria B-C-D andata in scena alla bocciofila Il Cervo di Parma: dopo aver battuto i padroni di casa Pietro Canzoneri-Alide Serventi nei quarti e Ivan Cavedoni-Silvano Ricci (Fioranese) in semifinale, è stata decisiva la vittoria sui bolognesi Nicolò Manara-Maurizio Trombetti (Canova Budrio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bocce Patregnani al top. Fa suo il trofeo ‘Due Erre per Aldo Re’ a Macerata

In questa notizia si parla di: bocce - patregnani

