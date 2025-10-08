Boccaccesca Profumi e sapori Viaggio nel gusto

CERTALDO Una quattro giorni all’insegna delle eccellenza enogastronomiche del territorio, da domani fino a domenica torna a Certaldo " Boccaccesca ". La manifestazione, giunta alla sua 27esima edizione, accompagnerà i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso un connubio di profumi e sapori. Le strade del borgo di Certaldo saranno un tripudio di colori e odori, dove sarà possibile confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; ad allietare l’atmosfera le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie che si fonderanno con l’armonia del gusto. Particolare risalto quest’anno sarà dato al gemellaggio con Kanramachi in Giappone, a cui sarà consegnato anche il premio boccaccesca, per consolidare gli oltre quarant’anni di amicizia che legano le due comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it