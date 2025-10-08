Bob e video d’epoca torce e installazioni | a Padova Cortina d’Ampezzo Le due Olimpiadi
Le Olimpiadi invernali “della rinascita” del 1956 e quelle di settant’anni dopo, di cui fervono i preparativi, caratterizzate dall’attenzione a nuove tecnologie e sostenibilità. A unirle un filo rosso fatto di bellezze naturali straordinarie, spirito sportivo, turismo e cultura: a raccontarle insieme è la mostra immersiva «Sport e montagna tra tradizione e innovazione. Cortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi», inaugurata in Fiera a Padova, nel padiglione 6 di Padova Hall. È la seconda tappa di un tour che, partito a Longarone (BL) lo scorso giugno, arriva a Padova dove si potrà visitare fino al 14 dicembre ad ingresso libero (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: epoca - torce
Tsn-Visual-Radio. . Le torce olimpiche accendono il Dì de la Brisaola Per le ultime news Canale 85 del digitale Terrestre Sul web www.radiotsn.tv Sulle nostre app per iOS & Android Canale Telegram: https://t.me/radiotelesondrionews ? Se non vedi - facebook.com Vai su Facebook