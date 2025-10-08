Blu Basket verso l’esordio in città Paparesta | Vogliamo farci conoscere e creare uno show nello show
Bergamo. Domenica 12 e mercoledì 15 ottobre: due date chiave per il percorso di crescita della Blu Basket Bergamo, la nuova squadra di pallacanestro che rappresenta la città, ma che finora, di fatto, in città ci è stata poco. Si vede il bus circolare per le strade, ma i giocatori svolgono principalmente sedute di allenamento a Carugate, in Brianza, e hanno fatto l’esordio casalingo all’Opiquad Arena di Monza. Ecco perché le prime due partite alla ChorusLife Arena, contro Urania Milano (ore 18) e Pesaro (ore 20:30), a distanza di tre giorni l’una dall’altra, sono punti fondamentali per costruire attorno a sé quell’interesse che vada a rispecchiare le enormi ambizioni della società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Basket: Italia, i 18 convocati verso gli Europei. DiVincenzo in, Mannion out
LIVE Italia-Islanda, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: primo impegno verso gli Europei
LIVE Italia-Islanda, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: a Trento inizia il cammino verso gli Europei
Blu Basket Bergamo, rimandata la gara d’esordio contro Pesaro - È stato ufficialmente rimandato l’esordio stagionale della Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo nel campionato di Serie A2 nazionale di basket. Segnala bergamonews.it