Bergamo. Domenica 12 e mercoledì 15 ottobre: due date chiave per il percorso di crescita della Blu Basket Bergamo, la nuova squadra di pallacanestro che rappresenta la città, ma che finora, di fatto, in città ci è stata poco. Si vede il bus circolare per le strade, ma i giocatori svolgono principalmente sedute di allenamento a Carugate, in Brianza, e hanno fatto l’esordio casalingo all’Opiquad Arena di Monza. Ecco perché le prime due partite alla ChorusLife Arena, contro Urania Milano (ore 18) e Pesaro (ore 20:30), a distanza di tre giorni l’una dall’altra, sono punti fondamentali per costruire attorno a sé quell’interesse che vada a rispecchiare le enormi ambizioni della società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Blu Basket verso l’esordio in città, Paparesta: “Vogliamo farci conoscere e creare uno show nello show”