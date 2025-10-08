Blitz in via Fabri trovata droga I residenti | Questa è una piazza di spaccio
Blitz di polizia e carabinieri in via Fabri - tra via Colombo e la Farnesiana - nella trada mattinata di mercoledì 8 ottobre. Gli agenti delle volanti hanno fermato cinque giovani, tutti nordafricani, che sono stati accompagnati in questura per accertamenti. La polizia ha anche trovato della.
In questa notizia si parla di: blitz - fabri
